Milan, Marchegiani: “Theo Hernandez attacca male e non difende”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, l'ex calciatore Luca Marchegiani si è soffermato sul Milan , in seguito alla pesante battuta d'arresto rimediata contro il Sassuolo . L'ex Lazio ha parlato anche di Theo Hernandez , dichiarando come non sia più quello della passata stagione, dal momento in cui attacca male e non difende. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Luca Marchegiani su Theo Hernandez

"Difficile capire dall’esterno il problema del Milan ma è chiaro che è successo qualcosa. Troppo presto per lasciare la lotta scudetto. L’anno scorso è una squadra che ha fatto più di quelle che erano le aspettative, però sembrava aver consolidato dei valori di squadra, gioco e atteggiamento. Ora sembra una squadra che ha perso tutto. Non ha più gioco, individualità, atteggiamento, compattezza di squadra. Non so perché succedono queste cose. Se guardiamo Theo oggi, sta giocando male. Attacca male e non difende. Non so se è una conseguenza del Mondiale, della fatica e delle energie nervose. Ma è difficile trovare un singolo che si avvicina a quello che sono stati la stagione scorsa". Milan, Bennacer si ferma nel giorno di riposo >>>