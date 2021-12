Milan, Marchegiani: “Ibrahimovic si demoralizza, ma è un uomo squadra”

Luca Marchegiani ha evidenziato un piccolo difetto di Zlatan Ibrahimovic, ma anche il grande pregio di essere l'uomo squadra del Milan

Luca Marchegiani ha evidenziato un piccolo difetto di Zlatan Ibrahimovic, ma anche il grande pregio di essere l'uomo squadra del Milan. Queste le dichiarazioni nel suo intervento su 'Sky Sport': "Ibrahimovic non ha mai perso la pazienza. Ogni tanto si demoralizza ma contro l'Udinese è stato uomo squadra, ha capito che la squadra era in difficoltà e che avrebbe avuto bisogno di lui dal primo all'ultimo minuto. Non ha mai tolto la testa da quello che doveva fare per aiutare la squadra, si è visto nel gol all'ultimo minuto dove ha avuto tanta lucidità".