Milan, Marchegiani: “Bennacer ha una gestione palla superiore”

L'ex portiere Luca Marchegiani è intervenuto ai microfoni di Sky Calcio Club come ospite e ha parlato soprattutto di Ismael Bennacer e della sua importanza al Milan per Stefano Pioli. L'opinionista ha sottolineato come in rossonero non ci sia un suo sostituto e che la sua dote migliore è quella di avere una gestione palla superiore ai compagni. Di seguito le sue parole.