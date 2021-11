Milan, Marani: “Romagnoli? Il suo ruolo non è semplice per due motivi”

Matteo Marani ha analizzatola situazione Alessio Romagnoli all'interno del Milan. Il suo ruolo non è semplice per due motivi

"Tomori? La crescita del Milan è stata legata al suo acquisto, e giustamente Maldini e Massara, che sono secondo me due dirigenti accorti, hanno fatto di tutto per riuscire a tenerlo e confermarlo. Il ruolo di Romagnoli non è semplice, perché essere messo in discussione nonostante il ruolo di capitano, e con in più la questione del contratto… Su questo ragazzo ci sono delle pressioni. Troppo facile liquidarlo con “Ha fatto errori e sbaglia troppo”, io penso che tutto vada contestualizzato e vada capito cosa abbiano rappresentato per lui questi sei mesi in cui si è visto scavalcato da un giocatore preso apposta per il suo ruolo. Questo può aver generato qualche insicurezza in più". Leggi la nostra intervista esclusiva ad un ex compagno di Ibrahimovic all'Ajax