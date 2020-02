Milan, Mangia: “Ibrahimovic il colpo di gennaio a livello di impatto”

ULTIME NEWS MILAN – Devis Mangia, allenatore della Nazionale maltese, ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’. Interrogato sul miglior acquisto di gennaio in Serie A, l’ex tecnico del Palermo ha risposto così: “A livello di qualità e importanza dico Eriksen. Poi bisognerà vedere l’adattabilità ad un certo sistema di gioco. Per l’impatto dico Ibrahimovic”. Intanto l’obiettivo del Milan Victor Osimhen ha parlato del suo futuro: ecco cosa ha detto, continua a leggere >>>

