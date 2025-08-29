Milan, Mandorlini: 'Quello di Allegri sarà un lavoro lungo. Il mercato ...'

Andre Mandorlini, allenatore, ha parlato del nuovo Milan di Massimiliano Allegri durante 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio
La stagione del nuovo Milan di Massimiliano Allegri non è iniziata nel migliore dei modi, per usare un eufemismo. La sconfitta alla prima di Serie A a San Siro contro la Cremonese ha gettato molte ombre sulla qualità della rosa del Milan. Il tecnico livornese - che a breve spera di essere aiutato da ottimi innesti dal calciomercato - dovrà essere bravo a plasmare la squadra secondo la sua idea di calcio il prima possibile. Tale operazione dovrà partire dalla difesa, che sabato scorso è sembrata troppo facilmente penetrabile nonostante la Cremonese non abbia creato tante palle gol. Molti opinionisti hanno dato il loro parere sul lavoro che aspetta Allegri. Tra questi, Andrea Mandorlini - anch'egli allenatore -, che ha parlato nel corso di 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio.
Mandorlini su Allegri
Ecco le sue parole: "Quello di Allegri è un lavoro lungo, non sarà facile perché non mi sembra che il mercato gli abbia dato qualitativamente qualcosa di importante. Lui può fare la differenza, ma non allena una squadra che sulla carta può competere per vincere".