Milan, Mandorlini: 'Quello di Allegri sarà un lavoro lungo. Il mercato ...'

La stagione del nuovo Milan di Massimiliano Allegri non è iniziata nel migliore dei modi, per usare un eufemismo. La sconfitta alla prima di Serie A a San Siro contro la Cremonese ha gettato molte ombre sulla qualità della rosa del Milan. Il tecnico livornese - che a breve spera di essere aiutato da ottimi innesti dal calciomercato - dovrà essere bravo a plasmare la squadra secondo la sua idea di calcio il prima possibile. Tale operazione dovrà partire dalla difesa, che sabato scorso è sembrata troppo facilmente penetrabile nonostante la Cremonese non abbia creato tante palle gol. Molti opinionisti hanno dato il loro parere sul lavoro che aspetta Allegri. Tra questi, Andrea Mandorlini - anch'egli allenatore -, che ha parlato nel corso di 'Maracanà' sulle frequenze di TMW Radio.