Milan, Maldini: “Scudetto perso dall’Inter? Abbiamo fatto 86 punti”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, rivendica la legittimità dello Scudetto: "Solo una volta nell'era dei tre punti fatti di più"

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sul fatto che questo sia stato più uno Scudetto perso dall' Inter che, in realtà, vinto dalla squadra di Stefano Pioli , Maldini ha risposto quanto segue.

"Questo inverno avevamo Simon Kjær fuori per infortunio e Fikayo Tomori che si è lesionato il menisco. Non c’era budget. Potevamo prendere un giocatore in prestito per tappare il buco. Invece abbiamo dato fiducia ai nostri giovani. Perché sappiamo che ci possono garantire tanto", ha chiosato il dirigente del club di Via Aldo Rossi. Leggi qui l'intervista integrale di Maldini sul Milan >>>