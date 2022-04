Milan, Maldini: “Scudetto non banale, ne abbiamo vinti due in 20 anni”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato dello scudetto, che in casa rossonera si è visto due volte negli ultimi 20 anni

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan, ha parlato dello scudetto, che in casa rossonera si è visto due volte negli ultimi 20 anni. Per questo motivo non si può far passare come un obiettivo banale. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Milan TV'.

"Se siamo qua è perché ci abbiamo sempre creduto. Anche quando magari non comunicavamo in questa direzione, all'interno del nostro gruppo ci abbiamo sempre pensato, ed è giusto così. Non possiamo farlo passare come obiettivo banale. Negli ultimi 20 anni il Milan ha vinto due Scudetti, e stiamo parlando del Milan. Sarebbe un risultato incredibile. Quando ti capita l'occasione ci devi provare fino in fondo. Poi se le cose non dovessero andar bene sai di aver fatto il massimo". Attacco, il Milan sogna due bomber di grido: le ultime news di mercato >>>