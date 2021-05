Milan, Maldini: “Moncada è a capo di un reparto scout molto capace”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato del reparto scout rossonero capitanato da Geoffrey Moncada. Le dichiarazioni

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato del reparto scout rossonero capitanato da Geoffrey Moncada. Queste le dichiarazioni rilasciata al canale Twitch rossonero: "Abbiamo un reparto scout molto capace con Moncada a capo. Scout e statistiche si abbinano a quelle che sono le necessità del club e i gusti di chi è a capo dell'area sportiva. Ci sono tanti scambi di idee in base a come gioca la squadra e a quello che vuole il mister. C'è tanto lavoro dietro, essere infallibile è impossibile". Clicca qui per leggere l'intervista completa di Paolo Maldini