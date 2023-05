Milan, Maldini: “Chiesi scusa a Maradona per le botte che gli avevo dato”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al compianto Diego Armando Maradona

MARADONA – "Lui e Ronaldo il brasiliano sono i più forti. Io non ho giocato contro Messi, grazie a Dio. Cr7 è un grande bomber, ma ha meno magia degli altri due. Io ero veloce e forte fisicamente, ma loro erano ancora più veloci. Diego poi era simpaticissimo: quando l'hanno nominato nella Home of fame, mi sono vergognato per avergli dato tante di quelle botte e gli chiesi scusa".