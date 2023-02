Milan, Maldini “La firma di Leao manca, siamo al punto di prima”

"Leao? Tutto come prima. Non ci sono incontri". Nello specifico il direttore dell'area tecnica, dopo aver commentato la nuova posizione del portoghese con il nuovo modulo, si è espresso così sulla trattativa per il rinnovo: "La firma manca anche a noi, siamo al punto di prima. Ora dobbiamo pensare alle partite. Non c’è in previsione nessun incontro, ma con zoom ci si può vedere in qualsiasi momento". Sempre nel corso della stessa intervista Maldini ha rinnovato la piena fiducia del club a Stefano Pioli (prima della vittoria) e ha confermato che Mike Maignan non ci sarà per la gara di andata con il Tottenham. Milan-Torino, il ritorno di Ibrahimovic: allenatore aggiunto