Milan, Maldini su Leao: “Non c’è in previsione nessun incontro”

Su Leao: "Per quello che riguarda la posizione di Rafa, quando l'abbiamo preso lui giocava seconda punta sulla sinistra, come giocherà oggi. Lui ha grandi doti di velocità e devo dire che quando ha giocato sulla fascia è stato immarcabile. Forse non è stato sempre continuo, anche perché sulla fascia è difficile coprire, ma è stato dominante. Il fatto di tornare, in questo momento, in una posizione più centrale non lo disturba. Ha sviluppato una capacità di far gol e di essere più letale vicino alla porta. Quello che gli manca, secondo me, è l'attacco dello spazio senza palla. La firma? Manca anche a noi. Siamo al punto di prima. Non è il momento migliore per pensare alla firma, in questo momento pensiamo alle partite. Non c'è in previsione nessun incontro, anche se poi col telefono e con zoom si può sentire e vedere come vuole. Non c'è bisogno di organizzare grandi eventi". Ecco come e dove vedere Torino-Milan in tv o in diretta streaming >>>