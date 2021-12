Milan, Maldini: “L’addio di Leonardo uno schock. Ecco la mia reazione”

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha svelato la sua reazione quando Leonardo ha deciso di andare via dal club rossonero

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, ha rilasciato un'intervista al settimanale Sette. Maldini ha svelato un retroscena legato all'addio di Leonardo, avvenuto nel maggio 2019: "All'inizio, ogni sera tornavo a casa e dicevo a mia moglie che era un disastro. Non facevo che ripetere a Leonardo, che mi aveva voluto con sé, che mi sentivo inutile. Non capivo la parte amministrativa del lavoro, mi chiedevo cosa ci stessi a fare. Io devo sentirmi protagonista. Cosa dissi a Leonardo quando decise di andare al PSG? Che c… dici Leo, fu la mia risposta. Con gli occhi di fuori. Mi sono sentito perso. Ma sinceramente, subito dopo ho avuto anche la sensazione di essere per la prima volta a mio agio. Ero tornato in una situazione dove non avevo nessuno che mi faceva da scudo. Quello che ho sempre cercato. A Leonardo sono molto grato, l'apprendistato con lui è stato fondamentale. Ci sentiamo spesso".