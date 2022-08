Milan, Maldini: “Girone abbordabile. Vogliamo competere per grandi cose”

Si è da poco conclusa la cerimonia dei sorteggi di Champions League e arrivano le parole di Paolo Maldini , con il Milan che è finito nel Girone E, con un sorteggio non brutto. I rossoneri affronteranno il Chelsea, il Salisburgo e la Dinamo Zagabria: avversarie toste, ma non impossibili. Ai microfoni di Milan TV, dunque, Maldini ha commentato così il sorteggio.

Sul girone: "Siamo teste di serie, quindi sulla carta sembra meno difficile dello scorso. Però le insidie ci sono sempre, ci sono squadre forti. Come il Salisburgo, che non ha grande storia, ma è forte. Poi c'è la Dinamo Zagabria che abbiamo affrontato recentemente. Poi c'è il Chelsea e siamo noi i favoriti".

Sulla finale di Istanbul come sogno: "I sogni aiutano ad avere obiettivi. Dare il massimo per fare cose fuori portata. Ora non siamo pronti a sognare cose così grandi, ma chi ci affronta non sarà felice di farlo".

Su chi deve affrontare il Milan: "Abbiamo una squadra forte, la tattica, la storia e uno stadio importante. Però anche altre squadre hanno questo, ma hanno anche materiale diverso rispetto a noi. Non tanto come qualità, ma come disponibilità. Per ora siamo a metà strada e non ci impedisce di sognare".