Maldini: “Cardinale ha energia. Promesse? Posso farne una io …”

Paolo Maldini , direttore tecnico del Milan , ha parlato di Gerry Cardinale , nuovo azionista di maggioranza rossonero in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina. "Gerry ha energia e ascolta, questo mi piace molto. L’idea trasmessa è di continuità tra Elliott e RedBird , che ha preso un club risanato e adesso dovrebbe riuscire a risalire verso obiettivi più grandi". Maldini, poi, ha risposto in maniera sorprendente alla domanda rivoltagli su eventuali promesse fattegli da Cardinale per il futuro prossimo del Diavolo.

"Io non ho promesse, ma posso farne una: non andremo mai oltre i limiti economici - ha evidenziato Maldini -. Per competere, dovremo aumentare i nostri ricavi e il nostro monte ingaggi. In questi tre anni i ricavi sono molto aumentati, è normale che ora si debba andare anche a investire. Siccome si parla di continuità tra proprietà, è arrivato il momento, con gradualità, di rispettare il progetto che prevede un incremento dello sforzo economico in base ai ricavi - ha concluso Maldini -. Non faremo niente che non sia nelle nostre possibilità economiche. La ventesima della Premier League ha budget superiore al nostro, noi abbiamo storia e più idee". Maldini, aneddoti e retroscena su presente e futuro del Milan >>>