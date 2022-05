Milan, Maldini: “Mercato? Avevo in testa un budget più alto, ma …”

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha spiegato la sua filosofia: "Se posso far risparmiare il club, lo faccio". Le sue dichiarazioni

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interrogato sui momenti di frustrazione avuti finora, come dirigente rossonero, perché non ha ingaggiato sul mercato un giocatore avuto tra le mani, Maldini ha risposto così.

"Certo. I ventuno calciatori che sotto la mia gestione diretta abbiamo preso a titolo definitivo hanno comportato una spesa netta tra entrate e uscite di 75 milioni. Quando ho deciso di rimanere dopo l’addio di Leonardo avevo in testa un budget più alto. Poi l’idea di fare le cose, ma di farle non per forza ma perché sei convinto deve prevalere su quella di spendere ciò che hai".

"Se posso far risparmiare il club lo faccio. E questo ha fatto si che la mia visione è completamente cambiata. Ho capito che ai giovani devono essere date delle opportunità. Però è necessario far sentire loro la fiducia soprattutto nei momenti difficili. Cosa che a me, da ragazzo, non è mai accaduto", ha concluso Maldini. Leggi qui l'intervista integrale di Maldini sul Milan >>>

