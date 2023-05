Milan, Maldini: “Non si può dimenticare il primo gol. Berlusconi mi regalò…”

Paolo Maldini , dirigente del Milan , è intervenuto nel corso del programma 'Muschio Selvaggio' e ha rilasciato una lunga intervista toccando tanti temi interessanti. Interrogato sulle emozioni del primo gol, l'ex terzino del Diavolo ha spiegato come la prima rete non si dimentica mai, raccontando anche un retroscena sul regalo che gli fece Silvio Berlusconi per l'occasione. Di seguito le sue parole a riguardo.

PRIMO GOL A 16 ANNI – "Secondo me è arrivato a 17… Non si può dimenticare il primo gol. Non sai cosa fare perché è il primo, poi abbiamo vinto anche quella partita lì… tanta carica e speri di arrivare al risultato finale. Mi ricordo che Berlusconi mi regalò poi un orologio per il primo gol". LEGGI ANCHE: Milan, l'intervista completa di Paolo Maldini >>>