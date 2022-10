Milan, Maignan: “Volevo giocare già a Verona. Vediamo con il Monza”

Mike Maignan , portiere del Milan, ha parlato dell'infortunio, del suo ritorno in campo, ma anche del 25° posto al Pallone d'Oro. Queste le dichiarazioni rilasciate a 'Sky Sport'.

Sul 25° posto al Pallone d'Oro: "E' bello perché è la prima volta; sono orgoglioso di questo e ancora di più per i compagni, per la famiglia che è sempre con me. Questo posto vuol dire che facciamo un bel lavoro e che dobbiamo lavorare ancora di più".