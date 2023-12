Gianluca Pagliuca, ex portiere della Nazionale Italiana, non ha risparmiato critiche a Mike Maignan, attuale estremo difensore del Milan

Gianluca Pagliuca , ex portiere in Serie A e della Nazionale Italiana , ha rilasciato un'intervista in esclusiva al quotidiano 'Libero' oggi in edicola. Tra i tanti temi trattati dall'ex estremo difensore di Bologna , Sampdoria e Inter , anche quello relativo a Mike Maignan .

Pagliuca difende Donnarumma ma non Maignan

Dopo aver difeso, a spada tratta, Gianluigi Donnarumma (ex Milan oggi al PSG) nonostante stia vivendo un periodo non particolarmente florido nella sua carriera, Pagliuca non ha fatto altrettanto con 'Magic Mike', estremo difensore francese classe 1995 che difende i pali della porta rossonera proprio da quando l'italiano è andato via a parametro zero nel 2021.