Milan, Maignan: “Da bambino guardavo Van der Sar. Rispetto per Neuer”

Mike Maignan , portiere del Milan , ha parlato in occasione del lancio della sua capsule collection, linea sport, con Missoni . Ai microfoni di Sportweek il giocatore francese si è aperto su vari argomenti ( QUI IL PEZZO COMPLETO ). Il francese ha anche parlato dei suoi idoli.

"Da bambino guardavo Edwin Van der Sar. Ma presto mi sono convinto che dovevo essere io il mio modello. Provo molto rispetto. In particolare per Manuel Neuer e per il contributo che ha apportato al nostro ruolo".