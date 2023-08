Milan, Maignan: “Il mio più grande orgoglio è aiutare mia madre”

"Ha combattuto per noi, per i miei fratelli e le mie sorelle, ha viaggiato per noi, ad Haiti, in Guyana - ha proseguito Maignan -. Una volta arrivati in Francia, non avevamo ancora una casa: vivevamo con gli zii, in condizioni non facili. Quando siamo arrivati a Villiers-le-Bel, ogni mattina alle 4:00 mi accompagnava da una signora per accompagnarmi a scuola e sorvegliarmi per tutta la giornata. Prendeva il treno alle 5.30 per andare a Ville-d’Avray e cercare qualcosa da mangiare, tornava a prendermi la sera. Quando oggi le propongo: “Vuoi smettere di lavorare?”, lei risponde di no. È una prova di umiltà. Questo è quello che mi ha insegnato: l’umiltà viene da lei“.