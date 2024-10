Braglia: “Non ho mai sentito il Milan dire che è al fianco di Fonseca”

Milan, come può riprendere il comando Fonseca? "La società una volta non permetteva certi atteggiamenti da parte dei giocatori. Le società hanno delle responsabilità nel far rispettare il marchio Milan, che è uno dei più famosi al mondo. Anche la società deve far rispettare le cose di campo, ma è quasi sempre assente. Inutile prendersela sempre con Fonseca, non ho mai sentito la società dire pubblicamente che è al fianco del tecnico. Non è una situazione compromessa se sanno cosa serve per gestire questo momento. Mi sembra di capire che la società non è consenziente della scelta iniziale del tecnico, così si continua a fare errori. Il comportamento di Pulisic? Lo ha sostituito perché gli vuole far capire che la prossima volta deve imporsi".