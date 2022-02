Milan, Maignan: “Devo fare il mio lavoro, non far dimenticare qualcuno”

Maignan, portiere del Milan, ha parlato dopo la vittoria di ieri sera. Parole importanti quelle dell'estremo difensore rossonero. Eccole.

Sul Derby : "Il Derby è molto importante per Milano, per noi era importante anche per la classifica".

Su Donnarumma: "Io non sono venuto per far dimenticare Gigio, ma per fare il mio lavoro".