Milan, Lupi: “Bonera? Ibrahimovic e gli altri giocatori lo aiuteranno” | News

Ultime Notizie Milan News: Lupi su Bonera

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Alessandro Lupi, ex allenatore del Milan Primavera, in collegamento con Radio Sportiva ha parlato di Daniele Bonera. L’ex difensore rossonero guiderà la squadra rossonera nella partita contro il Napoli di domenica prossima.

“Non l’ho ancora sentito ma sono contento per lui perchè è un ragazzo molto umile, con tanta voglia di crescere. Durante i viaggi per Coverciano ci siamo confrontati spesso e domenica andrà ad affrontare una partita molto interessante, fra due squadre che stanno esprimendo un ottimo calcio. Bonera è molto preparato e ha la fiducia della società e del mister, quindi coordinandosi non avranno problemi a dirigere allenamento e partita. Anzi probabilmente i ragazzi potranno fare anche più quadrato. Ibrahimovic da quanto mi dicono è un professionista esemplare e porta molto rispetto, quindi non sarà un problema, anzi lui e i compagni aiuteranno Bonera e Bonera aiuterà loro con la sua esperienza per affrontare una partita importante.

Il Milan sta lavorando bene coi giovani e sono molto felice di vedere protagonisti con l’Under 21 gente come Gabbia, Pobega, Colombo e Bellanova, tutti ragazzi che ho avuto. Pobega ha fatto un bel percorso e adesso è in serie A allo Spezia: rimanere lì potrebbe essere molto interessane per la sua crescita ma una eventuale chiamata del Milan avrebbe valore e prestigio. Io comunque spero solo nel suo bene”. A proposito di Pobega, il centrocampista parla del suo futuro. VAI ALLA NOTIZIA>>>