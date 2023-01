Milan, Lucci su Galliani: “Mesbah è stato l’affare più divertente”

Il procuratore Alessandro Lucci ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Sportweek, soffermandosi su diversi temi inerenti l'ambiente Milan e non solo. Lucci ha anche ricordato l'affare che portò in rossonero Djamel Mesbah , a suo dire il più divertente intavolato con Adriano Galliani . Di seguito le sue parole.

Le parole di Alessandro Lucci su Adriano Galliani

"Ero avvantaggiato dal fatto che alla boutique avevo sempre avuto interlocutori importanti, del calcio e non solo, a cui vendevo le varie collezioni. Non subii il fascino, mi mossi con naturalezza e, da allora, con Galliani è nato un grande feeling. A lui è legato l'affare più divertente, quello di Mesbah al Milan, nato a cena in un ristorante romano con le cifre scritte su un tovagliolo di carta".