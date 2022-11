Milan, Lucca: “Ibrahimovic è la mia più grande fonte di ispirazione”

Nonostante avesse pretendenti anche in Italia, Lorenzo Lucca ha scelto un'altra meta per proseguire il proprio percorso di crescita. L'opzione Ajax , però, non si è rivelata sino a questo momento così azzeccata, dal momento in cui l'attaccante italiano ha trovato poco spazio.

Le qualità del ragazzo non si mettono assolutamente in dubbio e l'Italia ha dimostrato di dare poca visibilità ai giovani in rampa di lancio. Sta di fatto che Lucca non si è messo in mostra in Olanda e rischia di entrare in un vortice negativo da cui sarà difficile uscire.