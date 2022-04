Milan, Longo: “Riscatto Messias? Siamo sul no. Attacco, non solo Origi”

Daniele Longo, esperto di calciomercato, ha parlato del possibile acquisto di Botman, del riscatto di Messias e di altri argomenti a tema Milan

Renato Panno

Daniele Longo, esperto di calciomercato, ha parlato del possibile acquisto di Sven Botman, del riscatto di Junior Messias e di altri argomenti a tema Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera'.

Serve un centrale da 30 milioni? "Questa domanda va molto di moda nell’ultimo periodo. Un difensore come Botman serve tanto al Milan perché Romagnoli andrà via e Kjaer deve riprendersi dopo il brutto infortunio. Kalulu è esploso ma Botman è più bravo in marcatura. Io credo sia giusto intervenire sul difensore del Lille".

Il mercato in attacco si chiude con Origi? "Io credo di no. Mi aspetto un altro numero 9. Scamacca non è tra gli obiettivi".

Riscatto Messias: "Io credo che peseranno le valutazioni degli ultimi 2/3 mesi. Messias è un giocatore di Maldini, lo ha voluto fortemente. Però sono più alte le probabilità del non riscatto da parte del Milan".

Che è successo al Milan nelle ultime partite? "Io credo che il Milan abbia sorpreso molto le grandi per la posizione di Theo che veniva in mezzo al campo. Con il Torino e il Bologna non è stato possibile farlo perché non te lo permettono. Adesso sta venendo fuori la difficoltà del Milan a sbloccare la partita. Pioli dovrà sorprenderci ancora per continuare a lottare. Oggettivamente però il Milan non avrà partite facili fino alla fine". Le Top News di oggi sul Milan: Ibra si ferma ancora, Origi a un passo, parlano Ronaldo e Ronaldinho

