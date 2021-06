Milan, Longhi: “Ziyech? Impossibile trattarlo oggi. A metà agosto però…”

Il giornalista Bruno Longhi ha commentato il possibile arrivo di Hakim Ziyech al Milan. Ecco perché sarebbe un'operazione da metà agosto

Il giornalista Bruno Longhi, ai microfoni di 'TMW Radio', ha commentato il possibile arrivo di Hakim Ziyech al Milan. Ecco perché sarebbe un'operazione da metà agosto: "C'è Ziyech che sembra molto appetibile. Se il club rossonero ne trattasse oggi il prezzo, sarebbe costretto a ritirarsi di buon ordine. Se lo trattasse a metà agosto, magari uscirebbe a portarlo in casa con un prestito. E' un mercato in cui ci vuole pazienza. Sarà difficile mettere in pratica l'idea di vendere prima di comprare, visti i tanti prestiti in giro". Intanto c'è l'ok di Elliott per l'acquisto di un grande talento.