Milan, Longhi: “Donnarumma? Se Raiola non abbassa pretese divorzio possibile”

Il giornalista sportivo Bruno Longhi ha parlato del rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Mino Raiola deve abbassare le pretese perché il portiere classe 1999 possa restare al Milan. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport': "Al di là del valore economico e delle questioni contratto, ritengo molto difficile un punto di incontro tra il Milan e Raiola. E' da tanto che non si sentono parole concrete di affetto di Donnarumma verso il Milan ma al di là di questo le distanze economiche sono tante. Se Raiola non abbassa le pretese il divorzio è possibile". Juventus, prima mossa per Donnarumma: le ultime di mercato >>>