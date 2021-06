Milan, Longhi: “Calhanoglu? O accetta l’offerta o può andarsene”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato del possibile rinnovo di Hakan Calhanoglu. La posizione del Milan è estremamente chiara

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato del possibile rinnovo di Hakan Calhanoglu. La posizione del Milan è estremamente chiara. Questo il suo pensiero ai microfoni di 'TMW Radio': "Posso dire che c'è un clima di grande fair play tra il club e il giocatore. Per l'età che ha merita di strappare un contratto importante, forse l'ultimo della sua carriera. Ma il Milan sa che deve sottostare ai dettami della società. Così la situazione è chiara, o accetta l'offerta o può andarsene. Al Milan sanno che merita di più ma non vogliono fare il passo più lungo della gamba". Ecco le top news di oggi sul calciomercato del Milan: le ultime su Giroud, Dzeko, De Paul e non solo