Milan, Longhi: “Calhanoglu? Non è insostituibile, come lui se ne trovano”

Il giornalista Bruno Longhi ha parlato della scelta di Hakan Calhanoglu di lasciare il Milan e trasferirsi all'Inter. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "E' abbastanza sorprendente, però ha una sua spiegazione. E si collega al caso Eriksen. L'Inter, trovandosi nell'impossibilità di riavere il danese e avendo bisogno di un giocatore di fantasia, ha virato sul turco. E permette all'Inter di risparmiare. Il Milan potrà rimediare in giro un altro Calhanoglu, non è un giocatore insostituibile. Si parla di nuovo di Zaccagni, che piaceva già in inverno. Calhanoglu al top è superiore a Eriksen, che ha il piede migliore però. Vedremo però che Calhanoglu sarà, quello visto a Euro 2020 è sparito dal campo". Via Calhanoglu? Il Milan ha già pronto il suo sostituto