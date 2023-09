Milan, Loftus-Cheek: “Sto bene. Col Newcastle abbiamo dominato, ma…”

Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, ha parlato a margine dell'evento Off White-Milan. Ecco le sue parole sul Newcastle

Ruben Loftus-Cheek ha parlato a margine dell'evento Off White-Milan , organizzato durante la settimana della moda e presso San Siro. Tanti gli argomenti fra cui anche il Newcastle e la sua salute.

"Sto bene, grazie. Penso che con il Newcastle abbiamo giocato davvero una bella partita, dominando per tutto il match. Abbiamo giocato un bel calcio e ciò che ci è mancato è stato il gol. A volte non siamo riusciti ad essere abbastanza offensivi, altre volte loro hanno difeso veramente bene. Ma ne usciamo delusi perché avremmo dovuto vincere e i punti in Champions League sono davvero importanti, ma comunque la partita ci ha dato molta fiducia perché abbiamo giocato veramente bene. Dobbiamo continuare a guardare avanti e la prossima volta segneremo".