Loftus-Cheek: “Il Milan si è interessato dopo la Champions”

Ruben Loftus-Cheek , centrocampista del Milan è il nuovo protagonista della rubrica Dazn Heroes il format originale della piattaforma che racconta i protagonisti del nostro campionato e non solo. Ecco un estratto delle sue parole sulla trattativa che lo ha portato al Milan ( QUI LE SUE PAROLE ).

«Dopo che ci ho giocato contro in Champions, il Milan ha dimostrato di essere interessato a me. Non ci stavo pensando troppo, la stagione al Chelsea era ancora lunga, ma verso la fine le cose sono cambiate. Il Milan poi è sempre stato un grande club, dopo aver parlato con Pioli mi sono convinto a trasferirmi qui».