Lodi: “Mi ha cercato il Milan ma per Pulvirenti ero troppo importante”

Uno dei giocatori più legati alla città di Catania e agli Elefanti è senza dubbio Francesco Lodi , che a più riprese ha giocato con i rossoazzurri. Ma il centrocampista, nel corso della sua carriera ha militato in diverse società, arrivando anche a sfiorare il sogno di giocare in Nazionale.

Milan, le parole di Francesco Lodi

"Quando ho raggiunto l'apice e il mio nome circolava anche in Nazionale, Inter e Milan mi hanno cercato. "Mi è stato chiesto di cederti", mi ha detto poi il Presidente Pulvirenti, "ma non me la sono sentita di darti via, eri troppo importante". Gli dissi che mi aveva tolto la possibilità di giocare le coppe, però non posso dire che è un rimpianto. Sono orgoglioso e felice della mia carriera".