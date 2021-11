Milan, Lippi: “Pioli? Società e giocatori sono con lui, si percepisce”

L'allenatore Marcello Lippi ha elogiato il cammino di Stefano Pioli con il Milan. Società e giocatori, inoltre, si fidano di lui

Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Ha avuto la fortuna di crescere in una grande squadra. La percezione è che la società sia con lui, e che sia seguito con determinazione dai giocatori. Ha gestito gli ultimi due anni difficili con intelligenza, sempre ai primi posti, ora compete al top. Questo conta in un grande club. Non si può pretendere di dominare sempre, l'importante è esserci fino alla fine. Lui ci sarà".