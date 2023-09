Leonardo: “Lasciato il Milan per un disaccordo con Berlusconi”

"Ho avuto alcuni problemi con lui. Ho lasciato il Milan per quel disaccordo, ma credo che per lui fosse un momento difficile. Era Primo Ministro italiano, penso che stessero accadendo molte cose in quel momento. Lascio anche perché sono stati 13 anni in quel club, ci sono cicli che finiscono. Ma rimane una persona che ha rivoluzionato il calcio, ha rivoluzionato il Milan. Come imprenditore ha fatto tutto. Una storia incredibile". Sull'esperienza sulla panchina del Milan: "Dopo sei anni da dirigente, Galliani mi chiese di diventare l'allenatore della squadra, cosa che non volevo perché non mi vedevo come un allenatore. Era un anno difficile, dopo queste tre finali di Champions League, con in mezzo l'Italia campione del mondo, era un ciclo che si chiudeva. Gattuso, Ambrosini, Pirlo, Nesta, Zambrotta, Inzaghi, Pato, Ronaldinho, Dida in porta. L’anno successivo ci qualificammo per la Champions League, che era già un traguardo. Alla fine abbiamo perso contro il Manchester United, ma è stato un anno super positivo e in alcuni momenti la squadra ha brillato". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, per il vice-Theo ecco l'idea di Pellegatti