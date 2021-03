Milan, Lehmann: “Donnarumma? E’ un azzardo aumentare l’ingaggio”

Milan, le parole di Lehmann

Jens Lehman, ex portiere del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Lehman si è soffermato in particolar modo su Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto con il club rossonero. Ecco cosa ha detto.

Lehmann, nel Milan Donnarumma si è recentemente preso la fascia da capitano. È un ruolo di responsabilità che gli si addice?

“Sì. È un portiere giovane, per quanto abbia già una grande esperienza, è talentuoso e ha carattere. Credo che, col tempo, possa diventare davvero, davvero forte”.

Al momento non è fra i migliori al mondo quindi?

“Il migliore è ovviamente Neuer. A me poi piace Casteels del Wolfsburg. E ci sono diversi portieri bravi fra Inghilterra e Spagna. Penso per esempio ad Allison”.

Il Milan per strappare un rinnovo è pronto anche a fare un sacrificio per lui e andare ben oltre il tetto ingaggi che si è fissato. È un azzardo?

“Certo che lo è. Lo è sempre. Ma sono questioni che riguardano il Milan e non ci voglio metter bocca”.

Il club rossonero ha anche pensato a lungo se affidare la squadra a Rangnick: avrebbe fatto bene in Italia?

“È difficile commentare una cosa che non è avvenuta. Quel che è certo è che Ralf è un ottimo allenatore. Forse avrebbe potuto aiutare non solo il Milan, ma tutto il calcio italiano. Anche Pioli però è un buon tecnico e sta facendo bene”.