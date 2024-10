Trevisani: “C’è un grosso caos in casa Milan. Leao? Lo stanno …”

Trevisani ha poi evidenziato il caos attuale in casa Milan, scherzando sul fatto che Leao viene accusato di ogni possibile imprevisto: "C'è un grosso caos in casa Milan peggio che in casa Lecce e in casa arbitri. Leao lo stanno accusando anche di aver fatto piovere e dei treni in ritardo. Ieri ha fatto 9 dribbling in 60'. La critica è comica. La verità è che Fonseca non s'è preso con Leao. Ma Fonseca salterà e nel frattempo avrà distrutto il Milan"