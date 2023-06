Milan, Leao: “La maglia rossonera pesa. Il rinnovo era quello che volevo”

Le parole di Rafael Leao, attaccante del Milan

"Sono molto contento perché era quello che volevo io, l'ho fatto sentire a tutti i dirigenti e ai compagni quello che volevo fare, che era restare. È arrivato il momento giusto, siamo riusciti a trovare un accordo per continuare la mia storia qua. Milano è casa mia, sono arrivato qua e mi hanno accolto tutti a braccia aperte, nei momenti difficili erano tutti lì per me per aiutarmi e per migliorare ogni giorno. So che con questa fiducia posso arrivare al top e vincere grandi cose. Tutte le persone del Milan sono diventate la mia famiglia e questo è stato il passo più importante. Nelle prima due stagioni i numeri erano molto bassi, quindi magari saltavo tre uomini e non facevo gol o non facevo assist. Adesso sono un altro giocatore, più responsabile, più consapevole del momento in cui devo tirare o fare un passaggio, sono più efficace. Ad un certo punto il mister ha capito come alzare il mio livello e la mie potenzialità per fare la differenza in campo. Quello che voglio è vincere più competizioni importanti con questo club. Quando abbiamo visto lo Scudetto ho capito la dimensione di questo club".