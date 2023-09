Leao snobbato dal Pallone d’Oro? “Sorpreso. In futuro chissà…”

Una clamorosa esclusione: così protremmo riassumere l'assenza di Rafael Leao dalla lista dei candidatiper il Pallone d'Oro. Il portoghese, dopo la scorsa stagione in cui ha trascinato il Milan in semifinale di Champions, avrebbe meritato questo riconoscimento. Rafa, però, ha ancora il tempo e lo spazio per poter far salire il suo nome in cima ai candidati per il premio.