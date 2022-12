Milan, Marchegiani: “A Rafael Leao manca la continuità”

Luca Marchegiani, ex calciatore, è intervenuto a Sky Calcio Club soffermandosi sul calciatore del Milan Rafael Leao

Il Milan, in queste stagioni, è stato in grado di creare una rosa che è arrivata fino alla conquista dello Scudetto e degli ottavi di finale di Champions League. Un lavoro non da poco, considerando il livello della squadra nelle stagioni passate. Una delle stelle della rosa è senza dubbio, Rafael Leao. L'esterno sinistro è stato eletto MVP della scorsa Serie A e sta anche ben figurando ai Mondiali.