Rafael Leao parla dell'amichevole Liverpool-Milan: rispetto per i Reds, ma l’obiettivo è vincere. E su Luka Modric...

Ecco le parole di Rafael Leao , attaccante del Milan, rilasciate alla Gazzetta dello Sport in vista dell’amichevole contro il Liverpool . Parole di grande rispetto verso i Reds, ma che sottolineano anche la determinazione del portoghese e dei suoi compagni nel voler fare una grande prestazione e puntare alla vittoria.

Successivamente, Leao ha parlato anche di Luka Modric, definendolo un giocatore incredibile. Ecco le dichiarazioni di Leao alla Gazzetta dello Sport:"Il Liverpool è una grande squadra, con grandi giocatori, ma siamo il Milan e dobbiamo prepararci bene alla nuova stagione. Scenderemo sempre in campo per vincere. Modric? È incredibile. Non vediamo l'ora che sia con noi".