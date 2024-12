Jacobelli su Leao: “Le fortune del Milan sono legate alle sue prestazioni”

"È molto importante perché permette a Fonseca di coltivare ambizioni di qualificazione direttamente agli ottavi, ma lo è anche perché in Slovacchia ambiamo visto un Milan all’altezza. Un’altra notizia positiva è data dalla risposta positiva di Leao. Le sorti e le fortune del Milan del resto sono legate molto alle prestazioni del portoghese. Ora serve una scossa anche in campionato". LEGGI ANCHE: Milan-Sassuolo con Reijnders ancora titolare. Rinnovo in arrivo, ecco le cifre >>>