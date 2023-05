Milan-Lazio, Krunic: “Faremo sicuramente meglio dell’andata”

Su Milan-Lazio : "Ogni volta quando giocavamo male contro una squadra, ci riprendevamo. Faremo sicuramente meglio dell'andata, non eravamo al massimo mentalmente. Ora la partita arriva al momento giusto. Risponderemo sul campo".

La partita che si giocherà tra poche ore allo stadio San Siro, infatti, resta fondamentale per la stagione dei rossoneri. La squadra di Pioli deve vincere per restare in corsa verso la Champions League del prossimo anno. LEGGI ANCHE: Mendes a Milano, le ultime sul rinnovo di Leao