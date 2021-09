Milan-Lazio, Galderisi: “Ibrahimovic? Il suo rientro è molto importante”

L'ex calciatore Giuseppe Galderisi ha parlato della sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Ciro Immobile in vista di Milan-Lazio

L'ex calciatore Giuseppe Galderisi ha parlato della sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Ciro Immobile in vista di Milan-Lazio. Queste le dichiarazioni ai microfoni di 'TMW Radio': "Il rientro di Ibra sarà molto importante, si capirà meglio cosa vorrà fare Pioli quando avrà tutti a disposizione. Lui è una presenza importante, la condizione deve ritrovarla giocando con continuità. Immobile invece con il modulo e la mentalità di Sarri può fare 25-30 gol ed è un peccato che venga criticato in Nazionale. E' vero che ha un rendimento diverso ma è l'attaccante più forte in Italia. Deve essere più leggero di testa quando va a giocare con l'Italia".