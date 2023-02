Milan, la laurea di Pobega: “Spero di poter ispirare qualcuno”

Il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega, ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale per: tesi sulla responsabilità sociale del Milan

Il centrocampista del Milan, Tommaso Pobega , ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale per: tesi sulla responsabilità sociale del Milan, con un capitolo tutto dedicato a Fondazione Milan. Ecco le sue parole, riportate dell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.

"La laurea paragonabile a un’emozione calcistica? In realtà è molto diverso, per la laurea sono più soddisfatti i miei genitori e la mia famiglia. Loro ci tenevano tanto, ma anche io. Spero di poter ispirare qualcuno, anche per il percorso extracalcistico che tante volte si trascura. Siamo tornati a fare le cose che facciamo meglio, a giocare come sappiamo. Lottiamo tutti e l’atteggiamento fa tanto, servono dedizione e impegno". Milan, Giroud: “Spero in un accordo. Colpa mia se De Ketelaere…”