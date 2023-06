Milan, l’ex obiettivo Lang criptico: “Futuro? Destinazione sorprendente”

Nel corso delle passate sessioni di calciomercato al Milan era stato accostato anche il profilo di Noa Lang , che milita nel Club Brugge , per l'attacco. Lo stesso giocatore, al termine di Olanda - Croazia di Nations League , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro, sostenendo come questo sarà lontano dal Belgio , ma rimanendo comunque molto vago. Di seguito le sue parole a riguardo riportate da 'MilanNews'.

Le parole di Noa Lang sul suo futuro

"È giunto il momento per me di lasciare il Belgio. Dove andrò? Non lo so ancora, ma sarà una grande squadra. Le discussioni sono già in corso, non lo nego, ma è presto per parlarne. Il ritorno in Olanda è una possibilità, ma non voglio chiudere nessuna porta. Forse sarà una destinazione sorprendente". LEGGI ANCHE:Milan, ecco le migliori news di mercato di oggi >>>