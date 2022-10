Milan, Krunic: “L’anno scorso mi dava fastidio che nessuno credeva in noi”

Sul sentirsi favoriti per il titolo: “Anche l’anno scorso nessuno credeva in noi ma abbiamo sempre avuto consapevolezza della nostra qualità e della nostra squadra. Fino alle ultime tre giornate nessuno parlava di noi come la squadra pronta per vincere lo Scudetto. Negli ultimi due anni abbiamo fatto un lavoro devastante: abbiamo perso pochissime partite e giochiamo sempre a livello molto molto alto. L’anno scorso mi dava fastidio che nessuno credeva in noi”. Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>