Milan, Kjaer: “Ho sempre sognato di giocare per questa squadra”

Mila n e About Vintage nei giorni scorsi hanno lanciato una serie di orologi in edizione limitata contententi al loro interno un pezzettino della divisa di alcuni calciatori rossoneri. Il difensore del Milan, Simon Kjaer , ha parlato di quello che prova giocando per i rossoneri. Ecco le sue parole riportate sui social dei rossoneri.

"Ho sempre sognato di giocare per questa squadra. Il club dove volevo giocare, anche per i tanti campioni, soprattutto per i grandi difensori che sono passati qui. Sono venuto qui per fare il mio lavoro, mi piace lavorare anche per i compagni".