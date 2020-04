Milan, Kjaer: “San Siro pieno di tifosi mi carica non mi condiziona”

NEWS MILAN – Il difensore del Milan Simon Kjaer ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport: ecco le sue dichiarazioni tra presente, passato e futuro.

Il centrale capitano della nazionale danese ha parlato anche della pressione di giocare in uno stadio come San Siro: "La realtà è che io do il meglio in queste situazioni. Giocare a calcio è il mio lavoro e se mi viene permesso di farlo, so farlo bene. A me fanno bene anche le pressioni che ci sono in una squadra come il Milan, in una città come Milano. Entrare a San Siro e vedere 60 mila persone che aspettano le tue giocate è qualcosa che mi carica e non mi condiziona. Mi fa trovare gli stimoli per allenarmi al massimo".

